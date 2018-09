Cisliano: con lo spettacolo per bambini (e genitori) “Grauau” domenica 23 settembre alle 15 prende il via la stagione teatrale.

Cisliano, al via la stagione teatrale: il programma

Domenica 23 settembre alle 15, con lo spettacolo per bambini (e genitori) “Grauau”, ispirato al fumetto “Chi ha paura della volpe cattiva?” di Benjamin Renner, seguito alle 18.30 dallo spettacolo “Un teatro da paura”, prende il via la stagione teatrale 2018/19 organizzata dal Comune di Cisliano presso l’auditorium Magenti. A seguire, domenica 28 ottobre alle 17, lo spettacolo “A toccare la punta degli alberi”, per bambini dai 7 anni in su, che racconta la storia di un bambino alle prese con la sfida di diventare grande, e sabato 24 novembre alle 21 il concerto “Tributo a De Andrè” a cura di Libera Interpretazione.

A completare l’offerta teatrale, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale e culturale Frazione Mondo, sarà organizzata una serie di corsi e spettacoli con finalità educative, sociali e comunicative per tutte le fasce d’età. Per i bambini in età prescolare tre serie da 10 incontri focalizzati su danza, musica e teatro (sabato mattina tra dicembre e giugno). “Primi Passi” per i piccoli di 2 anni (con genitore) e “Gioco” per i bimbi dai 3 a 5 anni. Per bambini dai 6 ai 10 anni, per preadolescenti dagli 11 ai 13 anni (venerdì pomeriggio), per ragazzi dai 14 ai 18 anni e per adulti (rispettivamente il giovedì pomeriggio e il giovedì sera), verranno organizzate quattro declinazioni del corso annuale “Laboratorio Teatromusica”.

Da evidenziare anche il corso annuale “Canto Corale” per bambini, mercoledì pomeriggio, e il corso “Dolce Attesa”, con la musica come guida delicata per mettersi in relazione con il bambino, sempre il mercoledì, indirizzato ai futuri genitori. Per informazioni è possibile contattare la segreteria dell’associazione Frazione Mondo al numero di telefono 02-87.17.68.99. Torna alla home page.