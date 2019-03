Cisliano, specialità valtellinesi con il gruppo Over 50

Cisliano, specialità valtellinesi a tavola assieme al gruppo Over 50 domenica 31 marzo: il ricavato a sostegno di Caritas.

Giornata in compagnia gustando specialità valtellinesi: è il programma del gruppo Over 50 di Cisliano per il pranzo di domenica 31 marzo, nella sala polifunzionale di via Vivaldi 9. Una iniziativa che rientra nel calendario annuale di attività dell'associazione, attiva da anni sul territorio di Cisliano. Il menu prevede un fumante piatto di pizzoccheri. un secondo con sciatt e bresaola, torta e caffè tutto preparato sul posto da membri dell'Associazione Astel di Teglio. Per chi poi volesse dunque scoprire i segreti della cucina valtellinese, sarà possibile osservare i Maestri dell'associazione Astel durante le operazioni di preparazione delle pietanze che verranno servite. Iniziativa aperta a tutti: contributo di partecipazione di 20 euro a persona (10 per i bambini). Il ricavato dell'evento, al netto delle spese, sarà devoluto alla Caritas di Cisliano. Prenotazioni nella sede di via Vivaldi martedì, giovedì; sabato e domenica dalle 14.30 oppure al numero di telefono 347-75.74.337 entro martedì 26 marzo.