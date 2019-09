Cisliano, ripartono gli incontri del gruppo di lettura della biblioteca comunale: primo appuntamento il 7 ottobre.

Cisliano, torna il gruppo di lettura in biblioteca

Anche quest’anno ripartono gli incontri del gruppo di lettura della biblioteca comunale «Anna Trezzi» di Cisliano: il primo appuntamento, fissato per lunedì 7 ottobre alle 20.30 in via Papa Giovanni XXIII, vuole essere l’occasione per costruire uno spazio conviviale e aperto a tutti, nel quale condividere il piacere della lettura. I partecipanti sono invitati a portare con sé le proprie letture estive e a confermare in anticipo la propria partecipazione. Il gruppo si riunirà con frequenza mensile per condividere con gli altri lettori suggestioni, idee e pensieri sollecitati dalle proprie letture. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE