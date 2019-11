Nonostante la pioggia, ieri sono state accese le luci della Città dei Balocchi 2019 che coloreranno Como nel periodo natalizio.

Città dei Balocchi 2019, tutta Como illuminata

E’ ormai una tradizione che ogni anno attira decine e decine di migliaia di visitatori in riva al lago. E anche quest’anno la Città dei Balocchi è pronta a stupire e a rendere magica tutta Como. Ieri, alle 17.30, sotto la pioggia battente ma davanti a tantissime persone sono state accese le decorazioni luminose di quest’anno.

Le ormai celeberrime proiezioni hanno preso vita in moltissimi angoli della città: piazza Duomo, via Plinio, piazza Grimoldi, piazza Verdi, piazza San Fedele, piazza Volta, piazza Roma, Porta Torre Largo Miglio. Novità di quest’anno l’illuminazione della chiesa di San Donnino e della facciata dello Stadio Sinigaglia. Su Palazzo Terragni un’animazione speciale di Made in Maarc. Illuminati inoltre i quartieri: la chiesa Beata Vergine Immacolata di Ponte Chiasso, la chiesa SS Filippo e Giacomo in Quarcino e il Santuario Sant’Antonio Abate ad Albate.

QUI TUTTE LE FOTO DELLA CITTA’ DEI BALOCCHI 2019 PUBBLICATE DAL GIORNALE DI COMO

LEGGI ANCHE: Mercatini di Natale a Venegono rimandati per maltempo