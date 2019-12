L’inverno è ormai alle porte e la magia della neve torna a farsi sentire. In vista dei primi weekend in montagna, Wiko, il brand franco-cinese di telefonia, ha voluto stilare una delle sue pratiche guide di fotografia – con lo smartphone – per fare foto perfette da Nord a Sud della nazione interpellando una vera e propria amante della montagna, Federica Micoli – lifestyle influencer e content creator d’Italia – nota sui social e su Instagram come Closette.

La cornice è tutto! È sempre fondamentale riprodurre nello scatto una cornice che possa inquadrare e delimitare il paesaggio montano. L’illuminazione è decisamente il fattore più determinante e difficile da prevedere per questo sarebbe meglio scattare nelle prime ore del mattino e nell’ora d’oro del pomeriggio, quando la luce è calda e le cime si colorano di tonalità inaspettate. Includere uno o più soggetti in una foto per mettere in evidenza lo sfondo e per “riscaldare” lo scatto, così da invitare lo spettatore (o il curioso su Instagram) ad entrare nella foto. La magia degli specchi d’acqua. Fiumi, laghetti o semplicemente pozze d’acqua da usare come specchio garantiscono un effetto magico e di forte impatto! Giocare con le geometrie. Le simmetrie tra le cime, le ortogonalità tra nuvole e montagne, aggiungono quel carattere in più e quel guizzo creativo alla foto.

Ora non resta che mettersi alla prova, scegliere una catena montuosa, mettersi ai suoi piedi e scattare!