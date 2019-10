Compagnia dell’Orologio: nuova sede e nuova stagione

Compagnia dell’Orologio: nuova sede a Vermezzo e nuova stagione al via per il gruppo guidato da Massimo Bardelli. I prossimi appuntamenti.

Importanti novità per la compagnia teatrale dell’Orologio: il gruppo guidato da Massimo Bardelli ha infatti ottenuto dall’Amministrazione comunale la concessione dell’uso di una delle sale della biblioteca di via Corridoni 46. “Questo – commenta Bardelli – ci permette di usufruire di maggior spazio per svolgere la nostra attività oltre a poter esporre coppe, targhe e locandine delle nostre rappresentazioni. Di questo dobbiamo ringraziare l’Amministrazione comunale che si è dimostrata molto disponibile e sensibile alla nostra richiesta soddisfatta in brevissimo tempo. Non possiamo però dimenticare di ringraziare le Amministrazioni del Comune di Zelo Surrigone che ci hanno permesso di nascere, crescere ed affermarci permettendoci di coltivare la passione per il teatro”.

Ad ottobre nel frattempo inizia la nuova stagione teatrale, nel corso della quale sarà proposta la commedia dialettale "I danee di pret vann in ciel". I primi appuntamenti saranno il 27 ottobre alle 15,30, al teatro S.Domingo in via Rovigno 10/A a Milano, il 2 novembre, alle 21 e il 3 novembre alle 16 al Teatro Osoppo in via Osoppo 2, Milano. Ulteriori date e notizie sul sito web www.compagniadellorologio.it e sulla pagina facebook "Compagnia teatrale dell'Orologio".