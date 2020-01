L’Accademia dell’Annunciata, che inizierà il 24 gennaio prossimo la propria stagione concertistica in residenza, ha in questi mesi continuato la propria attività legata a concerti e registrazioni in giro per l’Italia

Un gennaio intenso per l’Accademia tra concerti e registrazioni

A gennaio l’Accademia dell’Annunciata di Abbiategrasso sarà protagonista di un importante tour assieme a due noti artisti di fama internazionale: il violinista Giuliano Carmignola e il violoncellista Mario Brunello. Il 14 gennaio sarà infatti ospite a Trento, all’interno della stagione della Società Filarmonica di Trento. Il giorno 16 invece, l’Accademia e i solisti si esibiranno a Pordenone, nella cornice del modernissimo Teatro Verdi, mentre domenica 19 eseguirà il programma “Sonar in Ottava”, proposto nei due precedenti teatri, anche a Firenze, all’interno del bellissimo Teatro della Pergola.

“Orgoglio della nostra città”

“Anche nel mese di febbraio sono già in programmazione altre date e location di prestigio – aggiunge il Presidente de Lo Scrigno della Musica, Valeriano Puricelli – L’Accademia dell’Annunciata rafforza e sottolinea così la propria evoluzione dal punto di vista qualitativo, e rappresenta un vero simbolo e orgoglio per la nostra città.“