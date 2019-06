Concerto d’Estate “Una canzone per te, Festival di San… Lorenzo-Seconda edizione”: il concerto del Corpo Musicale San Lorenzo di Parabiago si svolgerà sabato 22 giugno 2019 alle 21 nella piazzetta interna dell’oratorio di San Lorenzo di Parabiago.

Concerto d’estate: le musiche in programma

Anche quest’anno il Colpo Musicale San Lorenzo è pronto per intrattenere il pubblico in una serata all’insegna della buona musica nel tradizionale Concerto d’Estate. Dopo il festival della scorsa estate “Una canzone per te” dedicato alla musica italiana ed internazionale, il Corpo Musicale, ha deciso di mantenere lo stesso format, ma con un repertorio tutto nuovo, questa volta inserendo medley rock e melodici degli anni ’60 e ’70 e i più grandi successi dei grandi cantanti della musica leggera italiana e internazionale degli anni ’90.

Presente anche il Coro

Alla musica del Corpo Musicale, sotto la direzione del Maestro Giovanni Savastio, si aggiungono voci e coro dal vivo, per coinvolgere ed emozionare. Al via quindi il Festival della canzone edizione 2019 nel Concerto che si svolgerà sabato 22 giugno, alle ore 21:00, nella Piazzetta interna all’Oratorio di San Lorenzo (in caso di pioggia il Concerto si svolgerà all’interno della nuova Sala Polifunzionale dell’Oratorio di San Lorenzo).

