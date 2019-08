Concerto di Jovanotti a Linate: ecco come comprare i biglietti. Aperta la vendita dei ticket per il live-evento in programma il 21 settembre in aeroporto.

Concerto di Jovanotti a Linate

E’ partito ufficialmente il countdown verso il concerto-evento che il cantante e performer toscano metterà in piedi all’aeroporto di Linate, chiuso per importanti lavori di ristrutturazione fino al 27 ottobre. Il 21 settembre, ultimo giorno ufficiale di estate, si terrà l’evento che segnerà anche la conclusione del “Jova Beach Party”. Un tour, vista la location di settembre, che toccherà non solo le spiagge. La data di Linate (ne abbiamo parlato anche qui) è stata inserita in sostituzione di quella saltata ad Albenga, a luglio, per l’erosione della spiaggia sulla quale si sarebbe dovuto allestire il palco.

LA CLIP DELLO SHOW NELLA TAPPA DI FERMO:

Ecco come acquistare i biglietti

I biglietti per la data segratese/milanese del tour di Jovanotti sono in vendita da oggi, venerdì 9 agosto, su Ticketone e nei punti vendita autorizzati, al prezzo di 59,80 euro. Per i bambini è previsto il biglietto gratuito con capienza limitata. Per informazioni è indispensabile scrivere a milanojovabeachparty@tridentmusic.it e seguire tutte le indicazioni riportate sul sito Internet www.tridentmusic.it

