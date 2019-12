Concerto gospel in programma sabato 14 dicembre, alle 21, nella chiesa parrocchiale di San Vittore Olona organizzato dal Comune: in scena coristi direttamente dal South Carolina. Al termine brindisi in municipio.

Ad esibirsi saranno i “The Followers of Christ”. Loro i protagonisti del concerto gospel che andrà in scena sabato 14 dicembre 2019, alle 21, nella chiesa parrocchiale di San Vittore Olona. Un appuntamento natalizio promosso dall’Amministrazione comunale del sindaco Daniela Rossi.

Per l’occasione un’ensemble gospel proveniente nientemeno che da Charleston (South Carolina), formata da 6 giovani coristi-musicisti cresciuti artisticamente nella grande corale “South Carolina Mass Choir”. Un gruppo che proporrà un concerto di alta qualità e che nel suo curriculum vanta moltissime date negli Usa, dalle piccole chiese ai grandi auditorium e teatri oltre ad aver diviso il palco con alcuni dei più famosi artisti gospel come Jonathan Nelson, Tye Tribbett, Karen Clark-Sheard e Dorinda Clark-Cole.

“The Followers of Christ non si limitano a creare musica ma, grazie alla loro formidabile carica espressiva e alla capacità di coinvolgere il pubblico, cercano di colmare la distanza tra le diverse culture, comunicando attraverso un linguaggio universale e restituendo al meglio il clima vibrante della religiosità nera in uno spettacolo esplosivo per gioia, forza e ispirazione”.

Il coro sarà composto da Donald Hurston, Laura Wilson, Starquasha Admore, Lori Major, John Holmes e Sean Johnson.

L’ingresso è gratuito. Al termine del concerto brindisi augurale in municipio.



