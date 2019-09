Concerto in cantiere: un evento unico a cui hanno partecipato le maestranze delle imprese che stanno realizzando il Teatro, insieme al Sindaco di Rho Pietro Romano, alla Presidente del Gruppo Bracco Diana Bracco de Silva e ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

Concerto in cantiere: i lavori “si fermano” per il violoncellista Sollima

Nel cuore di Rho, dove fino a poco tempo fa sorgeva a la Diana de Silva Cosmétiques, è in costruzione il Nuovo Teatro Civico intitolato all’imprenditore con la passione per l’arte Roberto de Silva. Lo scorso 20 marzo il sindaco Pietro Romano ha dato il via ai lavori con la posa della prima pietra. E ieri, martedì 11 settembre, si è tenuto nel cantiere del teatro un evento unico e originale che ha emozionato tutti i presenti e ha contribuito a costruire la consapevolezza dell’importante opera che si sta realizzando. Nel Teatro de Silva si è infatti potuto assistere al primo concerto. Il violoncellista Giovanni Sollima ha voluto celebrare la fine della prima fase con uno concerto per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e continuano a lavorare instancabilmente per la riuscita del progetto.