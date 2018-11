Concerto Santa Cecilia: è previsto per domani, sabato 24 novembre alle 21, nella chiesa di San Lorenzo di Parabiago il momento musicale del Corpo Bandistico San Lorenzo.

Concerto Santa Cecilia: il tradizionale evento

Sabato 24 novembre alle 21 nella chiesa di S. Lorenzo di Parabiago si svolgerà il tradizionale concerto di Santa Cecilia del Corpo Musicale San Lorenzo, diretto dal Maestro Giovanni Savastio.

Il programma tra Grande Guerra e celebrazioni

Una parte del concerto sarà dedicata al centenario della fine della Grande Guerra, momento celebrativo con brani storici ed evocativi. Inoltr,e durante la serata, l’Associazione Nazionale Carabinieri Vice B. Salvo D’Acquisto di Parabiago festeggerà il 35° anniversario. Per l’occasione, il Corpo Musicale dedicherà a questo importante momento un brano studiato appositamente per l’occasione. Nel finale il Corpo Musicale eseguirà brani moderni con la collaborazione del coro del Gruppo Sant’Agata di San Lorenzo per un finale a sorpresa coinvolgente ed emozionante.

