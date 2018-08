Concorso “Il Borgo dei borghi”: anche Morimondo in lizza

Concorso “Il Borgo dei borghi”: Morimondo tra gli ottanta municipi italiani che si sfideranno su Rai Tre in autunno

Anche Morimondo in lizza per aggiudicarsi il titolo di “Borgo dei borghi” che sarà assegnato in autunno nell’ambito del concorso il cui esito sarà trasmesso in prima serata sul programma di Rai Tre Kilimangiaro. A sfidarsi saranno un’ottantina di Comuni. Negli scorsi giorni la troupe Rai è stata in paese per effettuare riprese video di Morimondo, anche dall’alto. E non sono mancate interviste ai residenti e una visita all’Abbazia, vero cuore pulsante del borgo. Ma l’ “arma segreta” potrebbe essere anche il caratteristico pan de mein, assieme ai formaggi (e recentemente anche alla birra artigianale), autentica eccellenza del luogo.

A scegliere il borgo migliore saranno i telespettatori con il televoto, affiancati da una giuria di esperti: l'auspicio è che tutto il territorio dell'Abbiatense faccia il tifo e sostenga attivamente Morimondo. Il cui momento magico dal punto di vista della valorizzazione turistica prosegue dunque a gonfie vele, dopo essere stato ritratto sulla copertina dell'edizione 2018 dei "Borghi più belli d'Italia".