Tradate ospita le opere del concorso internazionale di pittura in rosso fino al 25 maggio.

Concorso Internazionale in Truffini

Villa Truffini accoglierà dal 18 al 25 maggio le opere del concorso internazionale di pittura in rosso promosso dall’associazione “Narda Martinez pittrice” un’associazione di Gorla Minore nata nel 2017 per promuovere l’arte, la cultura e la pittura. Dopo l’esordio dello scorso anno e la mostra internazione contro la violenza sulle donne, l’associazione ha proposto un concorso dove gli artisti hanno creato col cuore dipingendo o modellando sculture con tutti i colori del rosso e le sue mille sfumature.

Opere dal Messico alla Bulgaria

2Una ventina i partecipanti provenienti da ogni parte del mondo: dal Messico, dall’Ecuador, dalla Bulgaria e ovviamente anche dall’Italia – spiegano i responsabili dell’associazione in una conferenza stampa in municipio alla presenza dell’assessore Franco Accordino – Le opere, che resteranno in mostra dal 18 al 25 in Truffini, sono state giudicate da una giuria composta da Roberto Todaro, Wally Bonafè, Guaman Allende e Giada Tarantino”. Cinque saranno i vincitori che verranno premiati con una targa in Truffini sabato mattina.

Artisti partecipanti

Hanno partecipato i seguenti artisti: dall’Italia: Baldo Ingrassia , Elisabetta Marmoni, Erna Fossati, Raffaela Zambrano, Flavia Morlupi, Pasquale Piras, Erika Alfieri, Deborah Scarpato, Francesca Ferrarese; Debora Di Carlo, Piera Monza,Massimo Schirinzi, Sara Pezzoni, Cristina Marcolongo e Lorenzo Rampinini, dall’Ecuador Betsy Hernandez, Rosario Jumbo, dalla Bulgaria Marina Stavkova e dal Messico Diana Lauterio.