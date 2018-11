La Contrada Sant’Ambrogio di Legnano ha in programma tre eventi per il weekend del 7, 8 e 9 dicembre.

Ecco tutte le iniziative del weekend a Legnano

I prossimi venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dicembre, è’ in arrivo un weekend ricco di iniziative, proposte dalla Contrada Sant’Ambrogio di Legnano. Si parte venerdì con l’Investitura della Reggenza e si finisce domenica con la corsa camminata Runt’Ambroeus. Inoltre sabato e domenica, in Corso Magenta e via XXV aprile, ci sarà il mercatino enogastronomico e dell’artigianato.

Venerdì 7 dicembre

L’investitura della Reggenza si terrà alle 18 in Santuario Santa Maria delle Grazie. A questa seguirà la tradizionale cena di gala.

Sabato 8 e domenica 9 dicembre

Dalle 9 alle 20 di sabato e domenica sarà possibile passeggiare fra le bancarelle del mercatino enogastronomico e dell’artigianato. Le bancarelle saranno presenti in Corso Magenta e in via XXV aprile.

Domenica 9 dicembre

Infine domenica mattina alle 10 prenderà il via la Runt’Ambroeus, una corsa camminata di 6km a ritmo libero. Si partirà e si arriverà in Piazza Don Sturzo.

LEGGI ANCHE: Giornata dello studente, ecco i nomi di tutti i premiati FOTO