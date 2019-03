Desco medievale di Contrada San Bernardino

Sabato 30 Marzo serata all’insegna del medioevo

Una serata medievale in toto, quella che il concilio di Contrada San Bernardino ha organizzato il 30 Marzo.

Dal menù alle danze, passando per gli abiti.

San Bernardino fa le cose in grande, offrendo una suggestiva occasione per immergersi nella tradizione del tempo, riscoprendone sapori e atmosfera.

Il menu del tempo

La succulenta cena, divisa in tre “mense”, parte con “ova et trota affumigata”e finisce con crostata di mele. Il tutto innaffiato con “nettare d’uva rossa”. Un’iniziativa molto simpatica del Concilio di Contrada che invita a partecipare al desco nel maniero.

Musiche, abiti e danze in pieno stile medievale, un vero e proprio salto all’indietro per respirare i profumi e non solo, del Medievo.

Durante la serata verranno consegnate le Onorificenze ai Nuovi Priori, Cavalieri e Dame.

