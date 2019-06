Una Corbetta a tutto gas nel weekend. Se siete appassionati di motori non potete perdervi la tre giorni rombante in villa Pagani. Si comincia venerdì 14 giugno con Auto Expo, Formula Predator, Ferrari Expo, Taxi Driver Experience, ospiti speciali, auto d’epoca, bancarelle ed espositori di settore. Da non perdere street food festival, bar con birre e gin artigianali, live music dalle 18 all’1.

Una rotonda per Taruffi

Sabato 15 si replica dalle 11.30 alle 2, con lla Silent Disco serale. Domenica alle 11, in via Piave, intitolazione della rotatoria sulla Sp 11 al pilota Ing. Piero Taruffi,

ed esposizione di Ferrari a cura Scuderia Ferrari Club San Martino di Bareggio. In villa festa dalle 11.30 alle 23.

Il taxi drive

Tra le attività della tre giorni di “Corbetta a tutto gas” si può vivere l’emozione del Taxi Drive: domenica dalle 13 alle ore 17 si potrà effettuare, con veri piloti professionisti e in assoluta sicurezza, un giro per le vie cittadine a bordo di auto sportive e super car, lungo la circonvallazione che sarà chiusa e presidiata. Corbetta diventerà, quindi, una piccola Montecarlo. inziiativa in collaborazione con “Da zero a cento”: il ricavato (5 euro a persona) andrà ad abbellire l’area parco della Pobbia.