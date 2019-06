Corbetta dedica una rotonda al pilota Taruffi. Continua la serie di rotonde “a tutto gas” per volontà dell’Amministrazione Ballarini. Una bella collaborazione, quella con il Ferrari club di Bareggio, che domenica mattina ha visto battezzare la rotatoria lungo la Sp11 all’altezza di via Piave.

Ferrari in corteo

Un momento ufficiale nell’ambito della tre giorni dedicata ai motori con sede in villa Pagani. Corbetta a tutto gas regala anche street food e stand, e ha offerto una sfilata di Ferrari, anche sotto gli ombrelli gialli del corso.

Taxi drive fino alle 17

Tra le attività della tre giorni di “Corbetta a tutto gas” si può vivere l’emozione del Taxi Drive: fino alle 17 si può effettuare, con veri piloti professionisti e in assoluta sicurezza, un giro per le vie cittadine a bordo di auto sportive e super car, lungo la circonvallazione che sarà chiusa e presidiata. Corbetta diventerà, quindi, una piccola Montecarlo. inziiativa in collaborazione con “Da zero a cento”: il ricavato (5 euro a persona) andrà ad abbellire l’area parco della Pobbia.