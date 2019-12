“Coro arcobaleno”, 80 bimbi dell’ente morale di San Vittore Olona pronti per il Concerto di Natale in programma oggi, venerdì 13 dicembre 2019, alle 17, nella chiesa parrocchiale sanvittorese.

“Coro arcobaleno”, tutto pronto per l’esibizione

Saranno ben 80 bambini, tutti a cantare famosi brani natalizi tutti tradotti in italiano. Tutto pronto per il “Concerto di Natale” del “Coro arcobaleno” dell’ente morale in programma venerdì 13 dicembre, alle 17, nella chiesa parrocchiale. Guidati dall’insegnante Anna Totè, i piccoli si esibiranno con l’Alleluja di Cohen, Happy Days, Last Christmas e Happy Christmas.



