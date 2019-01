Sono iniziate le prove del Coro delle Stelle, presso il salone polifunzionale della scuola dell’infnzia di Rosate: un invito aperto a tutti.

Coro delle Stelle: prove aperte a tutti a Rosate

Sono iniziate le prove del Coro delle Stelle, presso il salone polifunzionale della scuola dell'infnzia di Rosate. Le prove si tengono tutti i lunedì dalle 17 alle 18. L'invito della direttrice del coro Assunta Cognata è quello di provare ad andare a cantare assieme al coro. "Lo scopo del coro – recita l'annuncio – è quello di far crescere i bambini e i ragazzi non solo dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista umano, perchè imparino ad accettarsi l'un l'altro e a scoprire nel diverso una fonte di arricchimento. Solidarietà vicinanza e condivisione sono i valori racchiusi nel nostro coro, perchè le cose più belle della vita non si vedono con gli occhi ma si leggono con il cuore". Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 347-323.37.59 o visitare il sito www.ilcorodellestelle.org.