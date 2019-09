Corpo Musicale Santo Stefano di Parabiago: tutto pronto per la Festa della Musica che quest’anno avrà numeri da record.

Corpo Musicale Santo Stefano: gli appuntamenti

Dopo il Concerto in programma sabato 14 settembre alle 21 in occasione della chiusura della Festa Patronale della Parrocchia Gesù Crocifisso di Ravello, l’appuntamento più importante che celebrerà la fine dell’estate è la seconda edizione della Festa della Musica, evento inaugurato nel 2017 in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario della Banda e che ora verrà riproposta, così come negli anni a venire, sabato 21 settembre 2019, anche in questa occasione grazie al sostegno della Parrocchia SS.Gervaso e Protaso di Parabiago e il Patrocinio della Città di Parabiago.

La Festa della Musica: il programma

La Festa della Musica di quest’anno prenderà vita grazie anche alla collaborazione con l’Oratorio S.Stefano di Parabiago a cui il Corpo Musicale è strettamente e storicamente legato: questo appuntamento celebrerà, infatti, l’inizio ufficiale della tradizionale Festa dell’Oratorio che continuerà poi tutta la settimana successiva fino a domenica 29 settembre. Il programma prevede alle ore 18.45 l’inizio delle sfilate delle varie Bande partecipanti, preceduti dai ragazzi dei 4 Oratori della Città, partendo da vari punti della Città di Parabiago; queste si raduneranno in piazza Mercato per poi marciare in Parata tutti insieme verso piazza Maggiolini dove alle ore 19.30 ci sarà il saluto di benvenuto da parte delle Autorità seguito dall’esecuzione all’unisono dell’Inno di Mameli e dell’Inno di Parabiago; dalle ore 20.00 presso l’Oratorio S.Stefano (ingresso da via S.Ambrogio 1) si terrà “Musica a tavola”: Concerti delle singole Bande partecipanti che allieteranno con la propria musica coloro che si fermeranno a cena, grazie alla presenza di un gustosissimo punto ristoro. Alle 22.30 si concluderà la serata con i ringraziamenti e le premiazioni di rito.

Quattro le Bande presenti

A Parabiago verranno accolte diverse realtà bandistiche per dare vita ad una manifestazione che speriamo possa coinvolgere la cittadinanza non solo parabiaghese. Oltre ai padroni di casa del Corpo Musicale S.Stefano di Parabiago diretti dal M° Simone Clementi saranno presenti gli amici del Corpo Musicale Filarmonico G.Donizetti di Corbetta diretti dal M° Davide Casafina, il Corpo Bandistico Legnanese diretti dal M° Davide Sgobbi e, direttamente dalla Valtellina, il Corpo Bandistico I Fiati di Grosio diretti dal M° Michele Fioroni.

Ricordano dalla Banda Santo Stefano: “Un evento unico per grandi e piccini con lo scopo di far conoscere e diffondere l’importanza del patrimonio culturale delle Bande musicali, a volte sottovalutato ma capace sicuramente di stupire e rallegrare tutti con la propria Musica e, questa volta, insieme sarà ancora più bello! Quattro Bande, di cui una direttamente dalla Valtellina… 4 Oratori in Festa… 160 musicisti circa che invaderanno Parabiago: questa è la nostra Festa della Musica!!!”.

