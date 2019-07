Sabato sera via alla Corri a Venegono 2019, con due novità.

Corri a Venegono 2019, ritrovo al Pratone

Sei edizioni, centinaia di partecipanti ogni anno e due novità. Tutto pronto per la Corri a Venegono che sabato sera partirà da via Roma a Venegono Superiore. Ritrovo alle 18 al Parco Pratone per le iscrizioni e il riscaldamento e partenza alle 20.30 per il percorso che ormai da tradizione porta i corridori tra i sentieri del Parco Pineta e attraverso piccoli tesori venegonesi come il castello dei missionari comboniani e l’antica chiesetta di Santa Maria.

Doppia novità

Due novità aspettano i partecipanti quest’anno. La prima è il “minigiro” da 3km (con un costo d’iscrizione ridotto) che affiancherà la gara principale da 7,2km, ideato allo scopo di avvicinare ancora più persone alla manifestazione, dalle famiglie ai più piccoli passando per i non corridori. La seconda invece nei premi: oltre ai primi cinque uomini e donne arrivati sarà premiato il gruppo più numeroso. Le premiazioni si terranno alle 21.30, dopo l’arrivo di tutti i partecipanti e dopo il consueto “pasta party” offerto dagli alpini per recuperare le energie spese nella corsa.

LEGGI ANCHE: Più di 200 al via della quinta Corri a Venegono 2018 FOTO E VIDEO