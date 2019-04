“Corso contro la fame”, studenti impegnati nell’iniziativa anche a Canegrate.

“Corsa contro la fame”, studenti tutti di corsa a Canegrate. Un successo l’evento solidale per la prima volta a in paese con protagonista la scuola media Aldo moro. I ragazzi hanno corso divisi per classe e sesso, nei giorni precedenti alla corsa hanno cercato degli sponsor (famigliari, ecc.) che “finanziassero” ogni giro di corsa compiuto da un ragazzo con un’offerta libera. Il ricavato andrà ad aiutare dei bambini in Ciad, ogni anno cambia la nazione da aiutare.

L’evento è l’evento didattico-solidale più grande al mondo, nato in Francia nel 1997 e giunto in Italia alla sua quinta edizione, con l’adesione di 303 scuole su tutto il territorio nazionale ed oltre 2000 a livello internazionale in 30 paesi in tutto il mondo. Nell’edizione del 2019, solo in Italia, parteciperanno 77mila studenti, contro i 60mila dello scorso anno, quando era limitata alle scuole elementari e medie.

L’iniziativa quest’anno coinvolgerà anche gli istituti superiori ed è promossa da Azione contro la Fame, organizzazione internazionale leader nella lotta alla malnutrizione, che con questo progetto si pone l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini di domani non solo in merito alle cause e alle conseguenze della malnutrizione, ma soprattutto sulle soluzioni che si possono adottare per sconfiggerla. Tutta l’iniziativa si snoda attraverso un processo di responsabilizzazione e acquisizione di competenze da parte dei ragazzi delle scuole.

