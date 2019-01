Corsi di biodanza allo Spazio Laab di Albairate: prima lezione settimanale giovedì 24 gennaio dalle 19 alle 21.

Corsi di biodanza al via allo Spazio Laab di via alla Brera 2, Albairate. Il primo appuntamento è per giovedì 24 gennaio dalle 19 alle 21, le lezioni settimanali sono adatte a tutti e a qualunque età, serve solo abbigliamento comodo a strati e calze antiscivolo.

Il corso di tirocinio è promosso con la supervisione della scuola di biodanza della Lombardia ed è condotto da Simona Puttini. Cos'è la biodanza? Il manifesto che promuove i corsi recita: "Biodanza è un'attività di gruppo, è movimento emozionato attraverso la musica, l'incontro con sé, con l'altro, con il gruppo. E' integrazione dei propri potenziali inespressi. E' gioia di vivere, danzare, sorridere, incontrarsi, emozionarsi". Per informazioni e prenotazioni: 335-219.061 oppure miracolo.ilviaggio@gmail.com.