Corsi nel cassetto: a Rosate cinese, scrivere un romanzo e…

Corsi nel cassetto della Fondazione per leggere alla biblioteca di Rosate. Nel programma di proposte per la primavera del 2019 c'è anche un corso di cinese (livello 1), con un docente dell'associazione culturale Lingue del Mondo. Queste le altre proposte: Natura e benessere – Reflessologia olistica (3), con Barbara Petruzzelli, Arte e creatività- Dipingiamo ad acquerello (2) con Silvia Nava, Scrittura e lettura – Scriviamo insieme un romanzo, corso avanzato di scrittura creativa, con Sergio Ragno. Le lezioni partiranno a marzo, ultimi giorni per iscriversi. Per maggiori informazioni sui corsi e per iscriversi è visitabile il sito www.corsinelcassetto.net. Attivi inoltre i numeri di telefono 02-949.64.796 (Fondazione per Leggere) e 02-908.70.712 (Biblioteca di Rosate).