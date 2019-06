Ogni anno si presenta lo stesso dilemma: siamo o menopronte alla prova costume? E al di là di tutto, abbiamo nel nostro guardaroba un modello in voga per questa estate 2019?

La moda del momento dà il massimo della soddisfazione, ed anche un pizzico di rivalsa, alle forme più generose. Ci sono modelli davvero ideali di costumi mare online per le donne curvy. Ma quali sono i modelli di tendenza quest’anno?

Il modello per seni generosi

Nessuno dice che le forme più abbondanti di seno devono essere penalizzate in modelli più casti e demodé. Anzi. Chi ha un décolleté importante può trovare un modello di costume ideale e perfetto, che si discosta dal classico bikini ma che appare comunque alla moda e sexy.

Chi non può rinunciare in nessun modo al due pezzi, deve sapere che esistono varietà di costumi appositi che prevedono un reggiseno rinforzato. Ci vuole cioè una struttura a balconcino rinforzata da un ferretto. Oggi in commercio ci sono modelli ideati con materiali leggeri ed ecologici, che durano nel tempo e anche dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

Questo comunque vuol dire che bisogna evitare triangoli e fasce, che non potrebbero sostenere un grosso peso. Tra l’altro non potrebbero consentire di fare il bagno tranquilli.

Quando invece si amano i costumi interi allora vuol dire che vanno scelti quelli con coppe strutturate e spalline. In alternativa si può scegliere anche il trikini, purché sia ampiamente vestibile e abbia una buona dose di scollatura per mettere in risalto questo grande dono della natura.

La moda vintage e il fisico curvy

Abbiamo detto che la moda 2019 mette in risalto le forme curvy. Diciamo che in questo caso le linee guida sono simili a quelle sopra riportate. In aggiunta possiamo parlare di trucchi che puntano su stili e fantasie, abbinati ad uno slip a vita alta fatto di drappeggi.

Volendo si può scegliere un costume con fasce decorative ideali per rendere più abili i movimenti dell’acqua. Inoltre se amiamo nuotare potremo scegliere quelli a coppa ad asciugatura rapida, per far sì che tra un bagno e l’altro il seno non resti umido.

Trikini e bikini colorati: solo per giovani

I trikini e i bikini sono sicuramente un must. Ma diciamo che si addicono meglio alle ragazze giovani. Soprattutto se hanno un seno piccolo o medio con una figura slanciata.

In tal caso l’ideale potrebbe essere una scelta basata su colori variopinti e con fantasie fresche, accese. In fondo se non si osa a quell’età quando si può fare?

Ormai anche le giovani si stanno ravvedendo sulla importanza dei costumi interi. In questo caso anche bisogna puntare sui colori e sulle fantasie. Sì quindi a modelli con le ruches o a simpatici pois, magari con costumi monospalla, che si intrecciano con armonia all’altezza della vita.

Sempre per le più giovani la nuova moda 2019 ha previsto una serie di costumi fatti di stampe floreali e richiami alla savana. Fantasie queste che sono assolutamente da provare su modelli con oblò e asimmetrie da spostare quando lo richiede il caso. Un via vai di intrecci che aiuta addirittura a creare un’abbronzatura uniforme.

Per le teenagers poi, sono molto di tendenza modelli super easy ma con stampe a scritte ironiche e sarcastiche. Magari due pezzi dallo slip Sgambato, per consentire alle giovanissime di sentirsi a posto con sé stesse. In alternativa potrebbero scegliere anche modelli con collo alto e fantasia afro, perfetti però solo per le donne dalle silhouette più slanciate.

Infine importante per questa stagione sarà anche il trikini: nella nuova Estate 2019 avremo una vasta gamma di proposte di ogni genere, persino modelli intarsiati all’uncinetto e pieni di volant.