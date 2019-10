Cover band di Davide Van De Sfroos, “I Ciulandari”, apriranno la rassegna “Galileo’s Friday Music” al Circolo Galileo di via Mameli a Canegrate.

Prenderà il via questa sera, venerdì 4 0ttobre 2019, la rassegna “Galileo’s Friday Music”, concerti serali durante i quali si esibiranno numerosi artisti provenienti da diverse esperienze musicali, dal jazz al blues, dal folk alla riproposizione di repertori di gruppi e cantanti famosi.

Tutto, dalle 22, al Circolo Galileo di via Mameli 2 a Canegrate. Questa serata ad aprire la grande manifestazione musicale saranno “I Ciualandari”, band nata qualche anno fa con la passione per Davide Van De Sfroos. Da allora hanno portato in giro con successo la musica del grande poeta “laghèe” per l’Ovest Lombardia e anche oltre i confini regionali. Per l’occasione si potranno assaggiare gustose birre speciali artigianali a Km 0.

“Il Circolo Galileo, nello spirito cooperativo che lo anima da sempre – spiegano i promotori – vuole offrire momenti di svago e di intrattenimento di qualità, a partire dalle proposte musicali, che vivacizzeranno tutti i weekend, e da corsi per il tempo libero, come gli incontri di yoga, al via dal 3 ottobre, concerti serali durante i quali si esibiranno numerosi artisti provenienti da diverse esperienze musicali, dal jazz al blues, dal folk alla riproposizione di repertori di gruppi e cantanti famosi”.

Il programma delle serate

Il “Galileo’s Friday Music”, si articola in quattro gruppi di quattro proposte ciascuno: “Galileo’s Jazz”, “Galileo’s Blues”, “Galileo’s Tribute” e “”Galileo’s Folk”. Gli artisti sono non solo di fama locale, alcuni vantano collaborazioni ed esibizioni di carattere internazionale. La rassegna si svolgerà fino al 20 dicembre 2019 ed è ad ingresso libero. Ecco l’elenco delle serate previste:

Venerdi 4 Ottobre: “Galileo’s Tribute”: I CIULANDARI – VAN DE SFROOS TRIBUTE

Venerdi 11 Ottobre: “Galileo’s Jazz”: GIOVANNI MONTEFORTE JAZZ TRIO

Venerdi 18 Ottobre: “Galileo’s Blues”: JOE VALERIANO BLUES BAND

Venerdi 25 Ottobre: “Galileo’s Folk”: IL BANDARONE – IRISH SONGS

Venerdi 1 Novembre: “Galileo’s Jazz”: LA BOSSA NOVA DI FRANCESCA DI LEONE & GUIDO DI LEONE. In collaborazione con “JAZZaltro” e “Abeatrecords”.

Venerdi 8 Novembre: “Galileo’s Tribute”: AKRUSTICA – CANZONE D’AUTORE TRIBUTE

Venerdi 15 Novembre: “Galileo’s Blues”: GREENWOOD BAND – IL BLUES D’ANNATA

Venerdi 22 Novembre: “Galileo’s Folk”: CIAPA NO’ – FOLK LOMBARDO E OLTRE

Venerdi 29 Novembre: “Galileo’s Tribute”: TWO MAN BAND – HITS ROCK

Venerdi 6 Dicembre: “Galileo’s Jazz”: PATCHWORK STYLE BIG BAND – DALLO SWING AL FUNKY

Venerdi 13 Dicembre: “Galileo’s Blues”: SCHIAMAZZI NOTTURNI – ANNI 60’ TRIBUTE

Venerdi 20 Dicembre: “Galileo’s Folk”: da definire



