Un’esposizione di maestria artigianale: Dolce&Gabbana sceglie Paternostro Gioielliere, storica gioielleria nel centro di Legnano, per presentare le collezioni Fine jewellery e Orologi uomo e donna sul canale wholesale.

Creazioni Dolce&Gabbana e Paternostro Gioielliere, incontro di eccellenze

Dal 1972, Paternostro Gioielliere si distingue per la selezione dei migliori gioielli e orologi dei più autorevoli marchi del lusso. Leader nella distribuzione dell’orologeria e della gioielleria di prestigio, Paternostro condivide con Dolce&Gabbana l’amore per questi due mondi.

Due eccellenze dell’artigianalità italiana si incontrano per raccontare una storia di dedizione e di passione, di tradizione e di innovazione.

Fino a domenica 24 in mostra i gioielli Rainbow e le creazioni orologiere

Fino a domenica 24 novembre, Dolce&Gabbana mette in mostra le proprie creazioni nella boutique di Paternostro a Legnano.

Alle collezioni Fine jewellery uomo e donna e alla preziosa collezione di gioielli Rainbow sono affiancate le creazioni orologiere, contraddistinte da perizia tecnica ed estetica sofisticata.

