Torna la tradizionale manifestazione promossa da Pro loco. Appuntamento al Castello sabato 13 e domenica 14 aprile.

Cusago in Fiore con Pro loco il 13 e 14 aprile

A Cusago sabato 13 e domenica 14 aprile dalle 9 alle 19, all'ombra del Castello Visconteo, si terrà la 23esima edizione di "Cusago in Fiore", mostra mercato con fiori, piante, artigianato a tema, prodotti della natura e della terra, punti ristoro realizzata con la regia di Pro loco. Per maggiori informazioni: sito web www.prolococusago.org, mail info@prolococusago.org. Si tratta di uno dei numerosi appuntamenti del mese di aprile segnalati dal Settore Turismo del Consorzio dei Comuni dei Navigli.