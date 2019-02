Cusago: il 10 marzo ritrovo di auto sportive e mercato vintage. Nel weekend del 23 e 24, Festa celtica per celebrare la primavera.

Cusago, marzo ricco di iniziative con Pro loco

Cusago, marzo ricco di iniziative grazie a Pro loco. Domenica 10 marzo ritrovo di auto sportive all’ombra del Castello visconteo. Il ritrovo dei bolidi da corsa si svolgerà dalle 10 alle 12. Come da tradizione, al lato del castello sarà presente anche il mercato dell’antiquariato e del biologico. L’evento, conosciuto come “Vintage Cusago”, vedrà presenti numerosi espositori di abiti, accessori, oggettistica, piccoli arredi per appassionati di moda.

Due settimane dopo, per celebrare l'inizio della primavera andrà in scena la Festa celtica. Appuntamento in centro storico sabato 23 e domenica 24 marzo. Sabato musiche e danze irlandesi dalle 15 alle 23 e domenica già dalle 10. Arricchiscono il programma spettacoli con arco e frecce infuocate, street food, birre tipiche e bancarelle di oggesttistica.