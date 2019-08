Due grandi riconoscimenti per il film girato a Saronno del regista Luciano Silighini Garagnani.

LEGGI ANCHE:

Saronno set di successo per i film di Silighini, anche in Corsica

Festival del Cinema di Berlino, c’è anche il regista saronnese Silighini

Il regista saronnese Garagnagni monopolizza il festival del cinema di Cannes

Dance of the hearts: due grandi riconoscimenti

Due ottimi risultati per “Dance of the hearts”, pellicola girata a Parigi Alba e Saronno, che ha ottenuto un successo straordinario da parte della critica in Gran Bretagna al “FIRST time” nel marzo scorso e poche settimane fa in Serbia al “Movie Nasville” in uno dei festival musicali più famosi e apprezzati al mondo. La colonna sonora firmata da Toti Denaro è stata la spinta totale al successo delle immagini che scorrono sullo schermo. L’ottima recitazione dei singoli e nello specifico Ivan Brusa, Roberta Nicosia, Davide Artiko, Giuseppe Forte, Daniel Renner e Paolo Riva ci hanno fatto ottenere uno straordinario riconoscimento dalla critica. Complimenti anche al regista Luciano Silighini Garagnani.