Degustazione di birre a Cisliano con Pro loco e Birra del Parco. L'iniziativa si svolgerà in due distinti incontri alla Masseria, mercoledì 27 marzo e mercoledì 3 aprile, dalle 21 alle 23. Costo del corso: 18 euro per i soci Pro loco, 22 euro per gli altri partecipanti. Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria del Comune di Cisliano da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 (telefono: 02-90.38.70.43).