FIAB Abbiateinbici organizza una cicloescursione domenica 8 settembre da Lecco lungo la ciclabile del fiume Adda.

Domenica cicloescursione con Abbiateinbici

Una domenica tra le bellezze di Lecco e del fiume Adda. Da Abbiategrasso in treno si raggiungerà Lecco. Attraversando il centrocittà ci si sposterà sul lungolago, rimanendo sulla sponda sinistra fino a Calolziocorte. Qui attraversamento del fiume per visitare il Museo della Seta di Garlate. Da qui si seguirà la sponda destra per il restante percorso, con una bella vista sulle Grigne. Il primo tratto dell’Adda è molto largo ed attraversa il pianoro boscoso tra il Resegone e il Montevecchia. Successivamente si stringe fino al traghetto leonardesco di Imbersago ed all’altissimo storico ponte in ferro di Paderno d’Adda.

Il tragitto

Lungo il fiume, che serpeggia nel paesaggio dipinto da Leonardo nella Vergine delle Rocce, si incontrano i canali e le centrali idroelettriche di inizio secolo tra le quali spicca bellissima quella di Trezzo d’Adda sotto la torre del Castello. A Vaprio, l’Adda sbuca nella pianura e noi lo seguiremo nel primo tratto del Naviglio della Martesana fino a raggiungere la stazione di Cassano d’Adda dove riprenderemo il treno del ritorno.

Il ritrovo

Ritrovo alla Stazione di Abbiategrasso 7,40 (o Albairate per il treno delle 8,08) rientro entro le 19. Il percorso di circa 60 km, si svolge quasi completamente su piste ciclabili (50% asfalto e 50% sterrato buono) ed è adatto a tutti quelli che sono in grado di restare in sella per alcune ore di seguito. Pranzo al sacco.

Info: FIAB Abbiateinbici 3494629942, email fiababbiateinbici@gmail.com, whatsapp 3494629942.