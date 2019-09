Domenica sportiva il 15 settembre nel parco comunale di Tradate.

Domenica sportiva, grande open day al parco

Esibizioni, informazioni e la possibilità di provare tantissimi sport con le associazioni del territorio. L’appuntamento è per domenica 15 settembre nel parco di Villa Inzoli a Tradate, con l’open day organizzato dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica cui sarà anche devoluto il ricavato dell’evento. Dalle 10 alle 19 bambini, giovani e meno giovani potranno cimentarsi in diverse discipline sportive ed ammirare le esibizioni di yoga (dalle 10 alle 11, yoga classico e dalle 11 alle 12 ginnastica posturale) e di twirling (11.30-11.45, 15-15.15 e 16.45-17.15).

Nell’area del parco ce ne sarà per tutti i gusti: dal calcio al rugby, passando per baseball, scherma, judo, karate e boxe, e tanto altro. Qui l’elenco delle società presenti.

Sarà inoltre presente uno stand gastronomico.

