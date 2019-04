Don Mario Caccia: grande festa a Corbetta per il grande traguardo del sacerdote. Tanti i fedeli anche da Legnano, città nella quale ha prestato servizio.

Don Marcio Caccia, due città in festa

La Festa del Perdono di Corbetta è un evento di primissimo piano per la città così come per l’intero territorio. Questa mattina, domenica 28 aprile 2019, grande solennità del Perdono: la messa delle 10.30 è stata celebrata da don Mario Caccia. Per lui una giornata speciale: ha festeggiato infatti il suo 50esimo anniversario di ordinazione sacerdotale. Un evento importante al quale ha partecipato, tra gli altri, il sindaco Marco Ballarini, il vicesindaco Linda Giovannini e il presidente carabinieri Alessio Urbano. A concelebrare la funzione anche don Mario Magnaghi, ex parroco a Legnano.

Un traguardo importante per don Mario che, come regalo per questo suo “compleanno” ha ricevuto bene due benedizioni papali.

