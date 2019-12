E’ arrivato il Natale al Maniero di Legnarello di via Dante Alighieri.

E’ stato inaugurato venerdì 13 dicembre il tradizionale Mercatino di Natale organizzato dalle dame di Contrada presso il Maniero di Via Dante Alighieri 21 a Legnano.

Tante idee regalo, decorazioni e addobbi per creare nelle proprie case e per far vivere, a chiunque si faccia un dono, quella magica atmosfera che solo il Natale sa regalare e che più di ogni altra occasione dell’anno ci ricorda che il nostro tempo è il regalo più bello che possiamo dedicare alle persone che amiamo.

Ma non è tutto. Nel pomeriggio di domenica 15 dicembre, dalle ore 16.00, i più piccoli hanno potuto incontrare Babbo Natale in persona per ritirare le loro letterine e trascorrere insieme un piacevole pomeriggio.