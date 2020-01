Sette appuntamenti con le serate pedagogiche in vari comuni della provincia di Varese organizzate dalla cooperativa Baobab di Tradate.

Serate pedagogiche, dai social alle droghe

Sette serate pedagogiche, con professionisti del campo, su altrettanti temi centrali per la crescita dei giovani e degli adolescenti. Occasioni importanti per educatori e genitori per aiutare i ragazzi a crescere nella maniera migliore. A organizzarle, la cooperativa Baobab di Tradate col patrocinio dei Comuni di Gazzada Schianno, Vedano Olona, Castronno, Morazzone, Venegono Superiore e Tradate.

Ecco il calendario degli incontri:

Gazzada Schianno, 6 febbraio 2020 alle 20.45 nella sala video delle scuole: “A cosa video-giochiamo? Come vivere il rapporto con i video games sall’interno della famiglia”, a cura di Elia Fabbro, pedagogista esperto in tecnologie digitali;

Gazzada Schianno, 20 febbraio 2020 alle 20.45 nella sala video delle scuole: "Adolescenti, smartphone e social media: parliamone!", a cura di Elia Fabbro, pedagogista esperto in tecnologie digitali;

Vedano Olona, 27 febbraio 2020 alle 20.45 a villa Aliverti: "Vieni a giocare con me? Il gioco da tavolo come strumento per favorire lo sviluppo della personalità e dell'intelligenza del bambino ma anche come strumento di socializzazione e condivisione in famiglia", a cura della pedagogista Sara Evangelista e dell'autore di giochi da tavolo Luca Borsa;

Castronno, 26 marzo 2020 alle 20.45 nella sala polivalente del Comune: "Non mi capisci. Come comunicare con un figlio adolescente", a cura della psicologa e psicoterapeuta Marta Ferioli;

Morazzone, 23 aprile 2020 alle 20.45 alla secondaria Enrico Fermi: "L'importanza del corsivo: come e perchè sostenerlo", a cura della pedagogista, grafologa ed educatrice del gesto grafico Chiara Pallis;

Venegono Superiore, 7 maggio 2020 alle 20.45 in sala consiliare: "Educazione alimentare dei bambini: mangiare in allegria!", a cura del biologo nutrizionista Matteo Somaini;

Tradate, 21 maggio 2020 alle 20.45 in villa Truffini: "Uso e abuso delle sostanze psicoattive: dall'alcol alle smart drugs", a cura della Cooperativa Sociale Lotta contro l'Emarginazione-Progetto Discobus.

