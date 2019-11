Inaugurata oggi l’Eicma 2019, lo storico salone del ciclo e motociclo di Milano.

Eicma 2019, il futuro delle due ruote in mostra a Rho

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati delle due ruote. E’ stata inaugurata oggi, con l’apertura dei due giorni dedicati alla stampa, la 77esima edizione dell’Eicma. Fino a domenica 10 novembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho e in uno spazio espositivo ampliato rispetto lo scorso anno, saranno presenti oltre 1800 marchi legati al mondo delle moto e dei motocicli, che sveleranno nuovi modelli, anticipazioni e anteprime sul futuro del settore. E non mancheranno gli incontri con i volti del motociclismo e le autorità, oltre a esibizioni dal vivo nell’area allestita all’esterno. Attesi centinaia di migliaia di visitatori: negli ultimi 15 anni, sono oltre 10 milioni gli appassionati che hanno raggiunto l’Eicma facendone una delle fiere più attese del panorama internazionale.

L’inaugurazione del salone, con le interviste al vicepresidente del Consiglio di regione Lombardia Fabrizio Sala e il Sottosegretario con delega ai Rapporti con le Delegazioni Internazionali Alan Rizzi:

