Eleonora Malena, a San Vittore Olona, la conoscono tutti. Ha 38 anni, una vita sulla sedie a rotelle con sempre il sorriso sulle labbra. Un esempio di forza e coraggio, di voglia di vivere e superare gli ostacoli. E proprio per questa sua positività a lei è stato conferito il titolo di “Miss Cuore 2019”, voluto e ideato da Carmen Colombo Galli, coordinatrice della “Casa Famiglia”, casa di riposo che si trova in paese. “Questo premio lo abbiamo dato a Eleonora perchè è una persona molto positiva e di persone così ne abbiamo bisogno – ha ricordato Carmen Colombo Galli -, da questi ragazzi ho imparato tutto: danno una marcia di sensibilità in più verso gli altri. E la mamma Silvana è una delle tanti Madri Coraggio”.

L’omaggio del sindaco

Il primo cittadino Daniela Rossi, in fascia tricolore, ha accolto Eleonora, la mamma Silvana Evarilli e Carmen Colombo Galli nel suo ufficio per donar loro un mazzo di fiori e complimentarsi per il riconoscimento. “Conosco bene Eleonora – ha ricordato Rossi – e ho fortemente voluto riceverle in municipio per complimentarmi con loro. Chiunque incontra Eleonora sperimenta il suo modo di essere: tenera, sempre sorridente e costruttiva. ‘Non preoccuparti, stai tranquilla’ è quello che ci ripete sempre. E’ qualcosa di davvero commovente. Voglio quindi ribadire l’importanza di averla nella nostra comunità”.

E la diretta interessata cosa dice? “Sono molto contenta e felice di questo premio – ha commentato Eleonora -, onorata del fatto che Carmen Galli abbia pensato a me! Grazie di cuore”.

“Sono commossa – il pensiero di mamma Silvana -, ce la metto tutta per far sì che sia allegra, con voglia di scherzare e di sorridere sempre. E le ho insegnato ad accettarsi nel miglior modo possibile. Grazie al sindaco per questo omaggio, grazie a Carmen Galli persona di grande cuore che sa guardare dentro le persone”.



