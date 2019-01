Stamattina in sala consiliare a Cislago le note della banda Santa Cecilia in concerto per l’Epifania.

Concerto per l’Epifania in Municipio

Auguri in musica per la Befana stamattina a Cislago in sala consiliare. Ad esibirsi, i musicisti della banda Santa Cecilia. Presenti anche l’Amministrazione, il parroco don Maurizio Restelli e don Francesco Marrazzo e, naturalmente, la befana. Il sindaco Gianluigi Cartabia ha invitato a sostenere la banda guidata da Giampiero Morandi e ha annunciato i festeggiamenti in occasione del 135esimo anniversario.

