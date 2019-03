Erbe spontanee commestibili sul Ticino a Besate

Erbe spontanee commestibili: con l’associazione Amici del Fiume Azzurro escursione alla casetta del Ticino allo Zerbo di Besate.

«Alla ricerca di erbe spontanee commestibili»: la proposta giunge dall'associazione Amici del Fiume Azzurro per domenica 7 aprile, con ritrovo alle 9.15 alla casetta del Ticino allo Zerbo di Besate. Da lì, escursione a partecipazione gratuita per raccogliere le erbe di campo. A seguire, aperitivo offerto dall'associazione. Per informazioni ed adesioni: 335-408.876.