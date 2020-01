“Etica e tecnologia” nuovo incontro in villa Truffini venerdì 17 gennaio alle 21 a Tradate.

“Etica e tecnologia”, l’appuntamento è per venerdì 17 gennaio alle 21 presso Villa Truffini, in corso Bernacchi a Tradate Modificando il Programma iniziale, il terzo incontro del ciclo “Autorizzati a pensare … il mondo in cui viviamo” si terrà venerdì 17 gennaio anziché mercoledì 15 gennaio; sempre in villa Truffini.

Ospiti Pais e Bernasconi

L’ incontro, dal titolo “Etica e tecnologia. Chi progetta il futuro dell’umanità?”, sarà animato dalla professoressa Ivana Pais – docente di Sociologia economica all’Università Cattolica del Sacro Cuore – e da Francesco Bernasconi – imprenditore dell’industria elettrico-elettronica.

Di cosa si parlerà

“In questa occasione – spiega il prevosto don Gianni Cazzaniga – toccheremo con mano quali sono i cambiamenti concreti che le nuove tecnologie stanno portando nella nostra società: nel lavoro come nel modo di fare impresa; tra chi sta dietro una scrivania e chi è nei cantieri a realizzare le nuove infrastrutture della produzione. Cercando di capire chi e come sta organizzando il nostro futuro”.