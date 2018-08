Siete rimasti in città? Non sapete cosa fare a Ferragosto? Ecco alcuni spunti divertenti per passare la giornata se vi trovate nel Milanese.

Eventi Ferragosto 2018: cosa fare nel Milanese

Parco Sempione

Musica, divertimento, giochi all’aperto… e tanto buon cibo direttamente da Castelbuono a 100 Km da Palermo. Il pasticciere Nicola Fiasconaro infatti ha deciso di sfornare un carico di dolci e panettoni destinati proprio all’Assessorato per poi essere distribuiti sulle tavole degli eventi in programma.

Castello Sforzesco

Appuntamento al Castello Sforzesco firmato Anna Molly. Musica disco anni ’70-’80 su vinile con australiana CC: DISCO! e il dj milanese FUTURO TROPICALE che faranno ballare il pubblico dalle 22 alle 2. L’ingresso è gratuito.

Idroscalo

Nel grande parco dell’idroscalo, il Circolo Magnolia ha in programma la tradizionale festa della birra. Inizierà alle 15.00 e si protrarrà fino a notte fonda. Il tutto sarà all’insegna, ovviamente, della birra, di salsiccia, pretzel, kartoffen e naturalmente musica dal vivo. L’ingresso è libero. Per informazioni 366 5005306.

Infesta con i City Angels

Pranzo di solidarietà con circa 200 persone organizzato dai City Angels nel Centro di Accoglienza Oasi del Clochard. Si potrà magiare insieme e aiutare a servire il pranzo anche in compagnia di Giuseppe Sala, Pierfrancesco Majorino, dal monsignore Franco Buzzi e dall’imam Khaled Elhediny. È possibile contattare la sede centrale dei City Angels grazie al numero 02 26809435 oppure attraverso l’indirizzo cityangels@cityangels.it.

Carroponte, Magnolia, Balera dell’Ortica, Milano Latin Festival e Villa Arconati

La sera di Ferragosto si animerà di musica in diverse località d Milano: al Carroponte di ballerà al Ferragosto Balkan Boogie, il Magnolia ospiterà invece la Festa della birra di Ferragosto, balli anni ’60-’70 alla Balera dell’Ortica e al Milano Latin Festival sarà una giornata di festa per i più piccoli con protagonista Geronimo Stilton. A Villa Arconati, invece, si terrà la visita agli spazi della ‘piccola Versailles’.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

COSA FARE IN BRIANZA

COSA FARE NEL LECCHESE

COSA FARE A BERGAMO E PROVINCIA

COSA FARE NEL COMASCO

COSA FARE A MAGENTA PER GLI ANZIANI

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE