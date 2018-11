Ex Filanda a Robecchetto, settimana prossima tre eventi dedicati all’inaugurazione della nuova biblioteca.

Ex Filanda: nuovo nome e logo per la biblioteca

Si parte giovedì 22 novembre alle 21 nella nuova sede della biblioteca, in via Novara 11, con la premiazione del concorso di idee “Un nuovo logo, un nuovo nome per la biblioteca”. Il bando era stato emesso, ormai mesi fa, ed era rivolto ai cittadini di Robecchetto. Giovedì prossimo verrà svelato il nome del vincitore, scelto da un’apposita commissione.

Poi, un concerto e un reading

Si continua sabato 24 novembre alle 21 con il concerto e un reading dedicati al compositore Gioacchino Rossini, dal titolo “Rossini tra le righe”. Ad eseguire il concerto, il duo Concito/Magistroni. Le letture saranno a cura dell’associazione Amici della Biblioteca. L’appuntamento è sempre alla nuova sede della biblioteca.

Il taglio del nastro

La giornata dell’inaugurazione è invece prevista per domenca 25 novembre alle 18. In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, è stato previsto un reading teatrale liberamente ispirato all’omonimo libro di Lucia Annibali “Io ci sono”. Regista e protagonista: Donatella Bartolomei, in scena con Alessandro Conedera e Giulia Gai. Seguirà rinfresco.

