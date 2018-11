Appuntamento imperdibile in calendario al Galleria venerdì 16 novembre con Roby Facchinetti e Riccardo Fogli.

Facchinetti e Fogli, non mancheranno i grandi successi dei Pooh

Venerdì 16 novembre arriva al Galleria di Legnano lo spettacolo di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli. I due ex Pooh si esibiranno a partire dalle 21. In scaletta sicuramente ci saranno i brani di “Insieme”, il disco che Roby Facchinetti e Riccardo Fogli hanno pubblicato nel novembre dello scorso anno. Fra questi non mancherà “Il segreto del tempo”, brano che nel febbraio scorso li ha visti insieme sul palco dell’Ariston. Ma soprattutto, ci saranno i più grandi successi dei Pooh, la band italiana che li ha visti insieme dal 1972 al 1966, anno in cui Fogli uscì dal gruppo.

Un progetto nato nel 2016

Roby Facchinetti è stato per cinquant’anni il tastierista dei Pooh, contribuendo a scrivere i più grandi successi di una delle più longeve band italiane. Band che Riccardo Fogli ha scelto di abbandonare nel 1972, per intraprendere una carriera da solista, culminata nel 1982 con la vittoria del Festival di Sanremo con la canzone “Storie di tutti i giorni”. Fogli è tornato ad esibirsi insieme ai Pooh nel 2016, in occasione dei concerti organizzati per festeggiare i 50 anni della band. Fu in quell’occasione, l’ultimo tour del gruppo prima dello scioglimento, che Fogli e Facchinetti decisero di unirsi per dare vita al progetto musicale che sarà di scena al Teatro Galleria.

