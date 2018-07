Grande successo con “Facciamo Quadrato” a Nerviano

In festa coi commercianti di “Facciamo Quadrato”

Un altro successo per la serata conclusiva della rassegna “”Nerviano E…state fuori” promossa dall’associazione “Facciamo Quadrato” la sera di sabato 21 luglio nel centro cittadino. Un’ultima serata, un gran finale che ha fatto il pieno di gente e gradimento. Per l’occasione divertimento in stile Hawaii, il concerto di Marco Maggiore in Piazza Italia, punti ristoro, dj e molto altro.

“Dalla pioggia al sole – commentano dall’associazione -: il sole è arrivato ma lo abbiamo portato anche noi con l’impegno e la passione che dedichiamo alla buona riuscita della festa. Ringraziamo tutti i soci, sponsor, il direttivo, tutti quelli insomma che hanno creduto in questo progetto. E adesso i prossimi eventi natalizi”.

LE FOTO:

