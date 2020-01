Le polemiche sull’iniziativa non hanno fermato il falò di Tradate in occasione dei festeggiamenti per Sant’Antonio ieri, domenica 19 gennaio.

Falò di Tradate: pira ridotta, successo invariato

Nonostante l’inquinamento, le polemiche e settimane di discussione, in migliaia ieri hanno affollato la piazza mercato di Tradate per assistere al falò di Sant’Antonio allestito dalla Pro Loco. Al termine di una giornata di mercatini, vin brulè, e iniziative, tra cui il lancio dei paracadutisti e il raduno dei mezzi agricoli, gli amministratori hanno dato alle fiamme la pira realizzata al centro del piazzale. Una pira molto ridotta rispetto gli anni precedenti e realizzata, come deciso dal Comune, con solo legna vergine acquistata (e certificata) da un’azienda di Arsago Seprio, al fine di ridurre le emissioni inquinanti e le voci critiche.

Ecco le foto del fuoco acceso ieri a Tradate: