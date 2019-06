“Fem 4 Pass a Pe”, successo per la corsa non competitiva promossa da Singwolf Runners a Cantalupo (frazione di Cerro Maggiore).

“Fem 4 Pass a Pe”, 1200 tutti di corsa

Una la 21esima edizione coi fiocchi per la “Fem 4 Pass a Pe” (10° Memorial G.Battista Venturini) organizzata come sempre dalla Singwolf Runners. La corsa, svoltasi domenica 23 giugno 2019, aveva due percorsi (entrambi lungo le strade cantalupesi) uno da 4 km e uno più impegnativo da 10 km. Come sempre la corsa è stato un grande successo e il caldo estivo mattutino non ha fermato i circa 1200 partecipanti alla corsa. Da segnalare che il ricavato delle iscrizioni andrà in beneficenza a sostegno dell’Etiopia.

Dopo la corsa si sono svolte le premiazioni per: i gruppi più numerosi, i primi 3 classificati maschili e femminili, il primo uomo cantalupese e la prima donna cantalupese. Ecco tutti i premiati, gruppi più numerosi: 1) Gazzella 2) The Whiskey Group 3) Cassina S.Ilario 4) Muovimusica 5) Gruppo Etiopia 6) Tre Esse. La prima donna cantalupese è stata Annalisa Rigo, il primo uomo cantalupese Andrea Rebecchi. I primi 3 classificati uomini: 1) Andrea Soffiantini 2) Mattia Grammatico 3) Marco Consolaro. Mentre le prime 3 donne sono state: 1) Joanna Prelicharz 2) Nadia Infanti 3) Valeria Bellan. A premiare i vincitori sono stati il vicesindaco Antonio Foderaro e gli assessori Daniel Dibisceglie e Fabrizio Sberna e il consigliere Franco Alberti.

Guarda le foto:

