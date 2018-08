Tutti alla scoperta degli albori di Magenta.

Ferragosto di festa a Magenta

Turisti della propria città con Valentina Milenta e Marcello Mazzoleni…anche a Ferragosto! La camminata serale del 15 agosto è stata un successo, partecipato anche dal sindaco Chiara Calati, dall’assessore Luca Aloi e da diversi membri dell’amministrazione comunale. Tutti alla scoperta degli albori di Magenta. A partire da piazza Liberazione, attraversata in antichità da un corso d’acqua, per menzionare la prima chiesa che si affaccia sulla piazza. E poi ancora quella dedicata a San Pietro che sorgeva laddove oggi si trova la vittoria alata. La camminata serale nel parco, la tappa a San Rocco che ospitò come zona il primo lazzaretto, per parlare infine della prima chiesa prepositurale che troneggiava in piazza Kennedy. Le visite guidate serali riprenderanno a settembre.