Festa degli Amici del museo agricolo di Albairate: l’appuntamento è per domenica 15 settembre dalle 9 in Corte Salcano.

Festa degli Amici del museo agricolo ad Albairate

Torna la Festa degli «Amici del museo agricolo di Albairate»: l'appuntamento è per domenica 15 settembre dalle 9 in Corte Salcano (via Cesare Battisti, 2). Per la 14esima edizione della manifestazione, in programma dalle 9.30 alle 18.30 la mostra «La natura e il mondo agricolo», ci saranno quindi naturalmente produttori delle aziende agricole, ed è prevista l'apertura del Museo agricolo con ingresso gratuito ed esposizione di macchine agricole d'epoca. Mentre alle 12.30 si potranno degustare in loco o da asporto trippa e salamelle.